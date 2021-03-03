أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. تراجع كبير فى أسعار الذهب عالميًا ومحليًا

كتب إسلام سعيد

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأحداث والأخبار الهامة، على رأسها الهبوط الكبير في سعر الذهب على المستوى العالمي والمحلي، بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية وكذلك انتعاش الأسهم والدولار.

تراجع الذهب 6 جنيهات حتي الآن

تراجعت أسعار الذهب 6 جنيهات طوال التعاملات اليوم بسبب هبوط سعر أونصة الذهب عالميا إلى ما دون 1720 دولار، وفيما يلى أخر تحديث لأسعار الذهب، عيار 18 : 653.10 جنيه، عيار 21 : 762 جنيها، عيار 24 : 870.85 جنيه، الجنيه الذهب : 6096 جنيها، السعر العالمي : 1724 دولارا.

بوصات الخليج

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.67% رابحاً 62 نقطة ليغلق عند مستوى 9310.28 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.80% رابحًا 20.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2589.99 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.26% رابحاً 3.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1474.02 نقطة، وزاد سوق مسقط للأوراق المالية للجلسة السابعة على التوالي.

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.19% خاسراً 18.64 نقطة ليغلق عند مستوى 10044.45 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.19% خاسرًا 10.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5699.52 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 442 مليون درهم ليغلق عند مستوى 803.364 مليار درهم، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.67% رابحاً 62 نقطة ليغلق عند مستوى 9310.28 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.11% رابحًا 286.85 نقطة ليغلق عند مستوى 26165.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 531.2 مليون سهم بقيمة 14.8 مليار ريال.

صعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.08%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.18%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.78%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.50%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.44%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.86%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.77%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.77%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاعي الأدوية والإعلام والترفيه بنسبة 0.74%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%.

وقفز 113 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 10%، ثم سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 9.98%، ثم سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 9.86%، وتراجع 77 سهمًا على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 6.85%، ثم سهم " اليمامة للحديد" بنسبة 3.31%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 3.05%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 525.5 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.80% رابحًا 20.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2589.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 226.6 مليون سهم محققة ما قيمته 352.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 4239 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.72%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.70%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.56%، ثم قطاعي الخدمات بنسبة 0.31%.

وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.38%، ثم سهم إعمار مولز بنسبة 5.32%، وتراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.87%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.48%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 41 مليون ورقة بقيمة 152.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.20%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% رابحاً 3.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1474.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 563.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.56% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.82%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.12%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.38%.

سفير الاتحاد الأوروبى يزور المنيا

زار كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بمصر المشروعات التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنيا في مركز سمالوط ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبى وقد رافقه في الزيارة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ولفيف من مسئولي الجهاز على رأسهم المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز محمد سلطان مدير المنطقة والأستاذ مروان محمد مدير فرع الجهاز بالمحافظة.

وقام الوفد بزيارة أربعة مشروعات وهى مشروع رصف طريق جبل الطير بطول 1.12 كم وبتمويل يبلغ 2.374 مليون جنيه ومشروع ترميم وصيانة مركز شباب جبل الطير القبلية بتمويل 1.458 مليون جنيه ومشروع ترميم 3 وحدات صحية بثلاث قرى بمركز سمالوط بتمويل 1.555 مليون جنيه ومشروع ترميم الوحدة البيطرية في قرية بنى خالد بتمويل 464 ألف جنيه.

الأسهم الأمريكية

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على تراجع اليوم الأربعاء بعد بيانات مخيبة للآمال عن التوظيف بالقطاع الخاص في فبراير مما نال من الثقة حيال انتعاش اقتصادي سريع يغذيه توزيع لقاحات الوقاية من كوفيد-19.

انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 38.6 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 31352.96 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.3 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 3863.99 نقطة، بينما فقد المؤشر ناسداك المجمع 22.5 نقطة أو 0.17 بالمئة ليسجل 13336.25 نقطة عند الفتح.