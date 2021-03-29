اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 08:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

90% من القراء يؤيدون غلق كل المصانع أسفل العمارات بعد عقار جسر السويس

الإثنين، 29 مارس 2021 08:00 ص
90% من القراء يؤيدون غلق كل المصانع أسفل العمارات بعد عقار جسر السويس استطلاع اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أيد 90 % من قراء اليوم السابع، المشاركين في استطلاع بشأن غلق كل المصانع التي تقع أسفل العمارات السكنية، بعد انهيار عقار جسر السويس، قرارات غلق المصانع.

 

وأجرى اليوم السابع استطلاعاً لقرائه، سألهم فيه عن رأيهم في غلق كل المصانع المقامة أسفل العمارات السكنية، لتجنب الانفجارات التي تحدث بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال داخل هذه المصانع، وجاء الاستطلاع بموافقة الأغلبية بنسبة 90%، من المشاركين، بينما رفض 10% غلق المصانع.

 

وتمثل المصانع والورش التي تقع أسفل العمارات مشكلة كبيرة، ينتج عنها حوادث متعددة من آن لآخر، بينما يحتاج الأمر لرقابة مشددة من الأحياء، ووقف من المنبع، بعدم منح التراخيص لهذه المصانع.

Capture
 

المصانع

غلق المصانع

عمارة جسر السويس

عقار جسر السويس

تراخيص المصانع

استطلاع اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة