وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية يزور دير أبى سيفين بمصر القديمة

كتب أسامة عبد الحميد

زار وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، مساء أمس الأحد، دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، وكان في استقبالهم عدد من راهبات الدير، حيث تفقدوا معالم الدير واستمعوا لشرح لتاريخه.

تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الرهباني الأوكراني بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية، زاروا خلالها دير القديسة دميانه بالبرارى وكنيسة السيدة العذراء الأثرية بسخا ودير الشهيد مارمينا بمريوط ودير أبو مقار ببرية شيهيت وأديرة وادي النطرون الثلاثة البراموس والسريان والأنبا بيشوي.

كان الوفد الرهباني زار أمس أهرامات الجيزة، ثم بعدها كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بحدائق الأهرام والتي تطل على الأهرامات، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، حيث شهدوا عرضًا لفريق الكشافة وبعض الألحان الكنسية.



جانب من زيارة وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية دير أبي سيفين بمصر القديمة



جانب من زيارة وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية للأهرامات



زيارة وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية دير أبي سيفين بمصر القديمة