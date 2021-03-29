وسلاما يا بلادى.. رسائل الرئيس بعد إنهاء أزمة السفينة الجانحة.. إنفوجراف

علق الرئيس عبد الفتاح السيسى على إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، وكتب الرئيس على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "لقد نجح المصريون اليوم فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفنى الهائل الذى أحاط بهذه العملية من كل جانب".

وأشار الرئيس، إلى أنه وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعى، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التى يمررها هذا الشريان الملاحى المحوري.

وتوجه الرئيس بالشكر لكل مصرى مخلص ساهم فنيا وعمليا فى إنهاء هذه الأزمة.

‏

وأضاف الرئيس: "لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التى حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضى إلى حيث يقرر المصريون.. وسلاما يا بلادي".