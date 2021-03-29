اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 02:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وسلاما يا بلادى.. رسائل الرئيس بعد إنهاء أزمة السفينة الجانحة.. إنفوجراف

الإثنين، 29 مارس 2021 12:51 م
وسلاما يا بلادى.. رسائل الرئيس بعد إنهاء أزمة السفينة الجانحة.. إنفوجراف رسائل الرئيس بعد إنهاء أزمة السفينة الجانحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علق الرئيس عبد الفتاح السيسى على إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، وكتب الرئيس على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "لقد نجح المصريون اليوم فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفنى الهائل الذى أحاط بهذه العملية من كل جانب". 

 

وأشار الرئيس، إلى أنه وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعى، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التى يمررها هذا الشريان الملاحى المحوري.

 

وتوجه الرئيس بالشكر لكل مصرى مخلص ساهم فنيا وعمليا فى إنهاء هذه الأزمة. 

وأضاف الرئيس: "لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التى حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضى إلى حيث يقرر المصريون.. وسلاما يا بلادي".

 

رسائل الرئيس بعد إنهاء أزمة السفينة الجانحة
رسائل الرئيس بعد إنهاء أزمة السفينة الجانحة

 


الرئيس السيسى

السفينة الجانحة

قناة السويس

تعويم السفينة الجانحة

EVER GIVEN

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاستعدادات الأخيرة للانتهاء من تعويم السفينة الجانحة وفتح القناة.. فيديو

الإثنين، 29 مارس 2021 12:09 م

اهتمام عالمى بنجاح جهود تحريك السفينة الجانحة بقناة السويس.. نيويورك تايمز: آمال بعودة الحركة سريعا لأحد أهم الطرق التجارية فى العالم بتعويم EVER GIVEN .. وفايناشيال تايمز: حدوث الإنجاز يؤدى لتراجع أسعار النفط

الإثنين، 29 مارس 2021 11:33 ص

الرئيس السيسى يوجه الشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة.. ويؤكد: لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما.. والإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر شعب مصر

الإثنين، 29 مارس 2021 11:23 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة