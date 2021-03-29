مهاب مميش: لا غنى عن قناة السويس كشريان للحياة للاقتصاد القومى العالمى

إبراهيم سعيد

علق الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لشئون مشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، على نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، قائلا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تعويم السفينة توفيق من ربنا، لأن نية المصريين سليمة".

وأضاف: "تعامل المصريين مع أزمة السفينة سوف يزيد رغبة السفن فى استخدام قناة السويس، وجذب عدد أكبر من السفن للعبور من خلال قناة السويس"، مؤكدا "الحادثة فى صالح مصر، ولن تؤثر بأى شكل على قناة السويس".

وأكد: "أمن وسلامة السفن أمانة فى رقابنا، ويتم عمل صيانة للممر الملاحي لقناة السويس بشكل دوري"، لافتا إلى أن "آخر مرة أعلق المجري الملاحي لقناة السويس كان في حرب 1967".

وقال الفريق مهاب مميش، إنه لن يسمح للسفينة الجانحة في قناة السويس بالإبحار إلا بعد التأكد من سلامة معداتها والتأكد من قدرتها على الإبحار.

وأضاف، أن شركة محايدة ستقوم بتفتيش السفينة الجانحة للتعرف على الأضرار ومعالجتها لكي تتمكن من الإبحار، لافتًا إلى أن حادث جنوح سفينة بقناة السويس أظهر أهمية القناة للعالم أجمع.

وتابع أنه لا غنى عن قناة السويس كشريان للحياة للاقتصاد القومي العالمي باعتبارها أسهل طريق بين الشرق والغرب، لافتًا إلى أهمية شراء قاطرات أكبر وأقوى لتصبح تحت تصرف قناة السويس.