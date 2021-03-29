مابوتو (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع والأمن فى موزمبيق مقتل عشرات الأشخاص، الأسبوع الماضى، فى هجوم مسلح استهدف مدينة "بالما" فى شمال البلاد.

وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الاثنين، إن 7 أشخاص قتلوا فى كمين نصب لهم أثناء محاولتهم الفرار من حصار على فندق. يذكر أن هذه المنطقة تعرضت لهجوم نفذه إرهابيون الأربعاء الماضى.

وسيطر المسلحون على بلدة بالما الواقعة فى شمال شرق موزمبيق تبعد 10 كيلومترات عن مشروع غاز ضخم تديره مجموعة "توتال" الفرنسية، عقب أيام من الاشتباكات.