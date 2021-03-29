وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الاثنين، إن 7 أشخاص قتلوا فى كمين نصب لهم أثناء محاولتهم الفرار من حصار على فندق.

يذكر أن هذه المنطقة تعرضت لهجوم نفذه إرهابيون الأربعاء الماضى.