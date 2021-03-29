مد أجل الحكم على "مستريح قليوب الجواهرجى" لجلسة 12 أبريل

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة قليوب الجزئية، برئاسة المستشار أحمد حجازى، بمد أجل الحكم على جواهرجى والمعروف بـ"مستريح قليوب"، لجلسة 12 أبريل المقبل، مع استمرار حبس المتهم في اتهامه بالنصب على المواطنين في مدينة قليوب، والاستيلاء على أموالهم، وبلغت نحو 3 ملايين جنيه بحجة تشغيلها في تجارة المشغولات الذهبية.

وشهدت جلسة الحكم إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والعميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية، لمنع تزاحم الضحايا، وعدم الاحتكاك بالمتهم وأسرته.

وكان اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من مأمور قسم قليوب يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها جواهرجي بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها فىدي تجارة الذهب.

وجرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى ان المتهم يدعى "ن.ن" 52 عاما، جواهرجي استولى على قرابة 3 مليون جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها في الذهب مقبال أرباح شهرية، وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بانه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.

وتمكن المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم قليوب من تحديد مكانه والقى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.