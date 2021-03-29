محكمة استئناف الإسكندرية تقضى بحبس مستريح روسيا 3 سنوات مع الشغل

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة استئناف الإسكندرية بحبس مستريح روسيا، الذي استولى على أموال الطلاب بزعم تسفيرهم للدراسة فى جامعات روسيا فى تخصصات الطب والهندسة، 3 سنوات مع الشغل.

وتعود القضية إلى عام 2019 فى القضية رقم 5705 أموال عامة بقيام "م.م." باستقطاب الطلاب من خلال الإعلانات لتسفير الطلاب إلى روسيا للدراسة فى مجالات الطب والهندسة وطب الأسنان بمقابل مادي 1500 دولار، وقام بتجميع مبالغ مالية تصل إلى 100 مليون جنيه من إجمالى 100 أسرة.

وحرر الأهالى محاضر بالأموال العامة وتم تسليمها إلى الجهات الأمنية أثناء تواجده فى روسيا، وجاءت تحريات المباحث باحترافه النصب فى مجال التعليم والحصول على مبالغ مالية باهظة نظير تسفير الشباب إلى روسيا ومنحهم اوراق غير رسمية .