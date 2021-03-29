اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محاكاة هيئة قناة السويس: ندخل منظومة الخرائط الإلكترونية وواضمام كراكتين للأسطول قريبا

الإثنين، 29 مارس 2021 01:20 م
محاكاة هيئة قناة السويس: ندخل منظومة الخرائط الإلكترونية وواضمام كراكتين للأسطول قريبا جانب من المؤتمر
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس صبري نصر رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، إنه من ضمن مشروعات المركز عمل تجارب لعبور السفن للمجرى الملاحى بعد عمل قناة السويس الجديدة، حيث وصلت مؤخراً أعداد العبور لأكثر من 84 سفينة، مشيرا إلى انتظار 2 كراكات تنضم للأسطول، بجانب محاكى لعمليات التدريب عليها، لتدريب أطقم التكريك التى تقوم بالعمليات لضمان الكفاءة والجودة.
 
 
وعقدت هيئة قناة السويس بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ظهر اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا لعرض تفاصيل التعامل مع سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم عرض فى بداية المؤتمر تفاصيل العمل فى محاكى مكافحة التلوث والانكساب البترولى.
 
وأضاف رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، خلال المؤتمر أنه من المشروعات المستقبلية بالمركز بعد التطور فى المجال البحرى الكبير، يتم العمل على توفير خرائط إلكترونية حيث أنه عن قريب ستختفى الخرائط الورقية من المراكب المختلفة، حيث سيتم إضافة منظومة لمحاكى خا بالخرائط الملاحية الإلكترونية، لضمان دعم كافة المرشدين والعاملين ويكونوا على دراية كاملة بالتعامل مع الخرائط الإلكترونية.
 
وخلال المؤتمر شرح المهندس صبري نصر رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، تفاصيل العمل داخل مركز التدريب البحرى والمحاكاة، داخل هيئة قناة السويس فى دعم فرق التعامل مع كافة أزمات السفن الكبرى، وتوفير الدعم اللازم لكافة السفن التابعة للشركات الملاحية العالمية، وكذلك يتم تقديم التدريب اللازم لأكثر من 700 ربان سفينة من جنسيات مختلفة من مختلف الشركات حول العالم، والتى تثق ثقة كبيرة فى كافة العاملين داخل قناة السويس المصرية، حيث أن التدريب كان يستغرق حوالى 3 أشهر للجميع.
 
وأكد المهندس صبري نصر رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، خلال المؤتمر، أنه تم عمل برنامج متكامل لتحليل الحوادث البحرية، وذلك للإستفادة من كافة الحوادث التى تتم داخل قناة السويس، وتمت إضافة برامج تدريب مختلفة على كافة الحوادث للمرشدين وغيرهم، لدعمهم فى التعامل الفورى مع أية حوادث مقبلة. 
 
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحةEVER GIVEN  بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.
 
ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الحادية عشرة والنصف صباحا، ليصل إلى 2 متر بما يسمح  بتعديل مسار السفينة بشكل كامل، لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.
 
ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا، ومن ثم توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.
 
وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مؤكداً على ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100%.

السفينة الجانحة

تعويم السفينة الجانحة

قناة السويس

EVER GIVEN

السفينة البنمية

سفينة قناة السويس

نجاح تعويم السفينة الجانحة

أسامة ربيع

نجاح تعويم السفينة البنمية

مناورات تعويم السفينة الجانحة

شد السفينة الجانحة

إيفر جيفن

ايفر جيفن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"محاكاة قناة السويس": التدريب على مناورات إنقاذ السفن ضرورى لضمان سلامة الملاحة

الإثنين، 29 مارس 2021 12:58 م

نواب يشيدون بنجاح مصر فى تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس

الإثنين، 29 مارس 2021 12:57 م

مصريون يرفعون علم مصر وعلامة النصر بعد تعويم السفينة بقناة السويس.. صور

الإثنين، 29 مارس 2021 12:15 م

ننشر أول صور لعملية تعويم السفينة العالقة فى قناة السويس

الإثنين، 29 مارس 2021 12:06 م

اهتمام عالمى بنجاح جهود تحريك السفينة الجانحة بقناة السويس.. نيويورك تايمز: آمال بعودة الحركة سريعا لأحد أهم الطرق التجارية فى العالم بتعويم EVER GIVEN .. وفايناشيال تايمز: حدوث الإنجاز يؤدى لتراجع أسعار النفط

الإثنين، 29 مارس 2021 11:33 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة