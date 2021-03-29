محاكاة هيئة قناة السويس: ندخل منظومة الخرائط الإلكترونية وواضمام كراكتين للأسطول قريبا

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال المهندس صبري نصر رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، إنه من ضمن مشروعات المركز عمل تجارب لعبور السفن للمجرى الملاحى بعد عمل قناة السويس الجديدة، حيث وصلت مؤخراً أعداد العبور لأكثر من 84 سفينة، مشيرا إلى انتظار 2 كراكات تنضم للأسطول، بجانب محاكى لعمليات التدريب عليها، لتدريب أطقم التكريك التى تقوم بالعمليات لضمان الكفاءة والجودة.

وعقدت هيئة قناة السويس بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ظهر اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا لعرض تفاصيل التعامل مع سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم عرض فى بداية المؤتمر تفاصيل العمل فى محاكى مكافحة التلوث والانكساب البترولى.

وأضاف رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، خلال المؤتمر أنه من المشروعات المستقبلية بالمركز بعد التطور فى المجال البحرى الكبير، يتم العمل على توفير خرائط إلكترونية حيث أنه عن قريب ستختفى الخرائط الورقية من المراكب المختلفة، حيث سيتم إضافة منظومة لمحاكى خا بالخرائط الملاحية الإلكترونية، لضمان دعم كافة المرشدين والعاملين ويكونوا على دراية كاملة بالتعامل مع الخرائط الإلكترونية.

وخلال المؤتمر شرح المهندس صبري نصر رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، تفاصيل العمل داخل مركز التدريب البحرى والمحاكاة، داخل هيئة قناة السويس فى دعم فرق التعامل مع كافة أزمات السفن الكبرى، وتوفير الدعم اللازم لكافة السفن التابعة للشركات الملاحية العالمية، وكذلك يتم تقديم التدريب اللازم لأكثر من 700 ربان سفينة من جنسيات مختلفة من مختلف الشركات حول العالم، والتى تثق ثقة كبيرة فى كافة العاملين داخل قناة السويس المصرية، حيث أن التدريب كان يستغرق حوالى 3 أشهر للجميع.

وأكد المهندس صبري نصر رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، خلال المؤتمر، أنه تم عمل برنامج متكامل لتحليل الحوادث البحرية، وذلك للإستفادة من كافة الحوادث التى تتم داخل قناة السويس، وتمت إضافة برامج تدريب مختلفة على كافة الحوادث للمرشدين وغيرهم، لدعمهم فى التعامل الفورى مع أية حوادث مقبلة.

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحةEVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الحادية عشرة والنصف صباحا، ليصل إلى 2 متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل، لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا، ومن ثم توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مؤكداً على ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100%.