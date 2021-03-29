محافظ دمياط تكرم الأمهات المثاليات لعام 2021 بالتعاون مع مديرية التضامن

دمياط معتز الشربينى

كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لهذا العام، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاعة الكبرى في الديوان العام، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، وحسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

ودعت" المحافظ" الجميع إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث قطاري سوهاج، كما قررت إلغاء الفقرات الفنية من مراسم الحفل تضامناً مع أسر شهداء الحادث الأليم.

وكرمت "محافظ دمياط" الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة "نادية حمودة حمودة العلمي"، والأم المثالية الأولى لابن من ذوى الهمم "ناهد إبراهيم النجار"، كما تم تكريم الأم المثالية الثانية "سميرة عبد العظيم عطية صالح"، والأم المثالية الثالثة "فكرية أبو العلا السيد الأجدر" ،وقامت محافظ دمياط بتسليمهم شهادات التقدير .

في سياق أخر أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، جولة ميدانية بمدينة رأس البر وذلك لبحث آلية مواصلة ما تم تنفيذه من جهود بمخطط التطوير الحضاري داخل المدينة والذي تم العمل به منذ أواخر عام 2018 .

هذا وقد إستهلت "المحافظ" جولتها التى جاءت بمرافقة اللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ونائب رئيس الوحدة المحلية ومدير الإدارة الهندسية ومسئول منطقة الامتداد العمراني، بتفقد مبنى هيئة تنشيط السياحة بمدخل المدينة ،إذ وجهت تعليماتها الى مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة بالبدء في وضع خطة محددة لتطوير ورفع كفاءة المبنى بالكامل وتوفير كافة الاحتياجات به من كافتيريات ومقر إداري.

واستكملت "محافظ دمياط" جولتها بتفقد سوق النيل الحضاري للوقوف على آخر مستجدات العمل به ،والذي يضم ٥باكيات بإجمالى ١٩٢ وحدة، إذ تابعت المحافظ أعمال التجهيزات والتشطيبات النهائية ،مؤكدة على تلافي كافة الملاحظات ودهان أكشاك الكهرباء وإنجاز جميع المهام في أسرع وقت تمهيداً لتسكين الباعة الفترة المقبلة.

كما تفقدت المحافظ منطقة الإمتداد العمراني بالمدينة، إذ شددت على استكمال الحملات لرفع تجمعات القمامة داخل المنطقة و إجراء متابعات دورية خلال الأسابيع المقبلة للتأكد من رفع المظهر الحضاري داخل المنطقة .

كما عقدت اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، إجتماعاً مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية و محمد البيومى مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة ،وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.

إذ تضمن جدول الإجتماع إستعراض الموقف الخاص برصف الطرق الرئيسية والشوارع الجانبية بالبلاطات الخرسانية ،ورفع كفاءة ورصف وتطوير وتجميل طريقا كورنيش النيل والدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" مع تركيب بالوعات لصرف مياه الأمطار أمطار بالطريق ذاته.

وبحثت "المحافظ" عدداً من المشروعات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين ومنها رصف طريق المحور واستكمال شارع صلاح سالم.