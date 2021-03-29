اليوم السابع
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محافظ السويس: افتتاح مركز تدريب لتأهيل الشباب لسوق العمل قريباً

الإثنين، 29 مارس 2021 01:16 م
محافظ السويس: افتتاح مركز تدريب لتأهيل الشباب لسوق العمل قريباً وزير القوى العاملة ومحافظ السويس
السويس - سيد نون

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قال اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس ، إنه تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة محمد سعفان ، على فتح مركز تدريب لتأهيل الشباب لسوق العمل فى مختلف التخصصات المختلفة ومنح شهادة لهم بتخصص كل متتدرب. 

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بنادى النصر للبترول ، اليوم الاثنين ، بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس ، لتسليم شهادات التأمين على الحياة للصيادين وللعمالة غير المنتظمة .

واضاف محافظ السويس، أن الدولة كان لها رؤية مستقبلية للعمالة الغير منتظمة من خلال منح وثيقة تأمين لهم على الحياة ، مؤكدا أن الدولة دائما وابدا تهتم بجميع المصريون وتحرص على توفير حياة كريمة لهم ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.


محافظ السويس

وزير القوى العاملة

مركز تدريب لتاهيل الشباب لسوق العمل

تدريب شباب السويس

تسلم وثائق التامين لصيادى السويس

العمالة الغير منتظمة

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