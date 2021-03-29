محافظ السويس: افتتاح مركز تدريب لتأهيل الشباب لسوق العمل قريباً

السويس - سيد نون

قال اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس ، إنه تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة محمد سعفان ، على فتح مركز تدريب لتأهيل الشباب لسوق العمل فى مختلف التخصصات المختلفة ومنح شهادة لهم بتخصص كل متتدرب.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بنادى النصر للبترول ، اليوم الاثنين ، بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس ، لتسليم شهادات التأمين على الحياة للصيادين وللعمالة غير المنتظمة .

واضاف محافظ السويس، أن الدولة كان لها رؤية مستقبلية للعمالة الغير منتظمة من خلال منح وثيقة تأمين لهم على الحياة ، مؤكدا أن الدولة دائما وابدا تهتم بجميع المصريون وتحرص على توفير حياة كريمة لهم ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.