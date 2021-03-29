قوافل طبية وتوعية لعلاج المرضى مجانا فى البحر الأحمر والدقهلية.. صور

المحافظات - عماد عرفة - شريف الديب

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، إنه تم الكشف على 2795 مواطنا فى القافلة الطبية التى أوفدتها جامعة الأزهر لمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد خلال اليومين الماضيين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان فى بيان له اليوم أن القافلة الطبية العلاجية من أساتذة كلية الطب جامعة الأزهر، حيث بدات عملها السبت الماضى بمستشفى الشلاتين، والوحدة الصحية بحلايب، وأبورماد لمدة أسبوع حيث تنتهى بعد غد الأربعاء.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان أنه فى أول يوم عمل للقافلة العلاجية تم الكشف الطبى على 1451 حالة بوحدتى حلايب وأبو رماد، وفى اليوم الثانى تم الكشف على 1344 مواطن موضحا أن القافلة تقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار التعاون المثمر بين مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعه الأزهر.

وتضم القافلة تخصصات الباطنة والعظام -الرمد -الجلدية- أنف وأذن- أطفال- جراحة عامة مسالك- أسنان- جراحة أوعية دموية- نسا وتوليد- مخ وأعصاب، أطفال وجراحة الأطفال، أشعة، تحاليل.

وأسفرت جهود القافلة فى اليوم الأول عن الكشف الطبى بوحدتى ابورماد وحلايب على 1451حالة، وتم إجراء 85 فحصا معمليا وتم إجراء تحويل لعدد 45 حالة لمستشفى الشلاتين المركزى لاستكمال باقى الفحوصات وجرى صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وتضمنت عمليات الكشف على المواطنين فى اليوم الثانى للقافلة إجراء فحص معملى لـ 67 مواطنا، وتحويل 33 حالة لمستشفى السباتين المركزى لاستكمال باقى الفحوصات وجرى صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

على جانب آخر نظمت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، باقة متنوعة من الندوات الثقافية والتى شملت أكثر من 300 ندوه تثقيفية توعوية خلال شهر، وذلك لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين فى شتى الموضوعات.

كما تم تكثيف الندوات التوعوية فى كافة المصالح الحكومية والوحدات الصحية عن بعض الموضوعات الهامة والتى تشمل فيروس كورونا المستجد، طرق نقل العدوى، طرق غسيل الأيدى بالماء والصابون ، و طرق الوقاية والاحتياطات الاحترازيه المفروض اتباعها للوقايه منه ومن أهمها لبس الكمامة والتباعد الاجتماعى وعدم لمس أشياء الغير.

الاهتمام بالتغذية السليمة والمأكولات المقوية لجهاز المناعة والمقاومة لفيروس كورونا والفيروسات المعدية الأخرى والأمراض المعدية، أهمية ممارسة الرياضة فى حياتنا لبناء جسم صحى خالى من الأمراض وتقوية جهاز المناعة.

وندوات عن أهمية تطعيم شلل الأطفال وتوعية الأهالى بالحرص على تطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

كما تضمنت الندوات الحديث عن (مبادرة 100 مليون صحة) لفحص وعلاج الامراض المزمنة و أهميه الفحص الذاتى للثدى وضرورة الكشف المبكر لتجنب خطر الاصابة بسرطان الثدي.

وأكد مكي، على أهمية الاستمرار فى مثل هذه الندوات وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من الوعى الثقافى والحرص المجتمعى من خلال متابعة الأحداث الجارية والاطلاع على بيانات وزارة الصحة والالتزام بتطبيق الإرشادات الطبية، لافتًا إلى ضرورة تجنب المخالطة فى الأماكن العامة من أسواق وأفراح ومناسبات والتأكد من ارتداء الكمامات وتباعد المسافات قدر المستطاع لتجنب الإصابة من أجل السلامة.

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، للتوعية بأهمية اتخاذ كافه التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره وكذلك الحفاظ على مصر خالية من شلل الاطفال وبتوجيهات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.



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