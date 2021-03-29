اليوم السابع
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الإثنين، 29 مارس 2021 02:36 م
خالد صلاح
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قطع مياه الشرب عن مدينة قها 5 ساعات غدا لغسيل الشبكات بالكلور

الإثنين، 29 مارس 2021 01:44 م
قطع مياه الشرب عن مدينة قها 5 ساعات غدا لغسيل الشبكات بالكلور محطة مياه - أرشيفية
القليوبية فريق المحافظات

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع مياه الشرب عن مدينة قها، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عصر يوم الثلاثاء الموافق 30 / 3 / 2021، وحتى الساعة الخامسه مساء نفس اليوم.
 
وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع يأتى نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.
 
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنه سيتم الدفع بسيارات لنقل المياه للمناطق المتضررة من الانقطاعطوال فترة اعمال غسيل الشبكات.
 

اخبار القليوبية

مياه القليوبية

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مدينة قها

شركة مياه الشرب بالقليوبية

غسيل الشبكات بالكلور

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