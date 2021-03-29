غادة والى تشكر الشباب المشاركين فى منتدى مكتب مكافحة المخدرات والجريمة

ريهام عبد الله

عبرت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، عن دعمها للشباب المشاركين فى منتدى مكتب مكافحة الجريمة، وذلك قبل مؤتمر لجنة المخدرات، قائلة :"شكرا لمشاركتكم لتعزيز الوقاية من تعاطى المخدرات".

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"إلى المشاركون فى منتدى الشباب من 41 دولة، والذين يجتمعون قبل المؤتمر الـ64 للجنة المخدرات، شكرا لمشاركتكم لتعزيز الوقاية من تعاطى المخدرات، نحن ندعمكم فى مساعدة صناع القرار على إطلاق العنان لإمكانات مشاركة الشباب من أجل الصحة والرفاهية".



الدكتورة غادة والى

وكانت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، قد أكدت على أهمية دور القطاع الخاص فى مكافحة الفساد وتحقيق التنمية للشعوب، وغردت غادة والى على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: " للقطاع الخاص دور محورى فى مكافحة الفساد، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة".

وعبرت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، عن سعادتها لمشاركتها فى الحدث الذى نظمته الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر حول مكافحة الفساد؛ مؤكدة أن الشراكة مع القطاع الخاص تعزز من مساعينا لجعل 2021 عامًا دوليًا لمكافحة الفساد.

وخلال مشاركتها فى ندوة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أكدت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مدير مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، على أهمية مكافحة الفساد نظرا لتأثيره السلبى على الاقتصاد العالمى وزيادة كلفته.