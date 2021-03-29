اليوم السابع
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طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الأزهرى يؤدون اليوم امتحانات شهر مارس

الإثنين، 29 مارس 2021 09:00 ص
طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الأزهرى يؤدون اليوم امتحانات شهر مارس المعاهد الأزهرية
كتب ــ لؤى على

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يؤدى اليوم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى القسمين الأدبى والعلمى امتحان شهر مارس فى مواد النحو والصرف والبلاغة والإنشاء والأدب والمطالعة والنصوص.
 
وكان قد أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائيين وطلاب الصفين الأول والثاني الإعداديين امتحاناتهم اول امس السبت في جميع المواد، حيث انطلقت  السبت أعمال الامتحانات الشهرية لطلاب المعاهد الأزهرية ، التي تستمر حتى نهاية الأسبوع ، بدءا من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثانى الثانوى لجميع المعاهد الأزهرية العامة والنموذجية والخاصة والشعبة الإسلامية ، ومن المقرر أن تكون الامتحانات الشهرية على مدار ثلاثة أشهر ، هي : مارس وأبريل ومايو .
 
ووضع القطاع عدة شروط وضوابط لهذه الامتحانات من أجل ضبط إيقاعها ؛ حيث شملت هذه الشروط والضوابط أن تكون الامتحانات الشهرية في ورقة أسئلة واحدة مجمعة للمواد على غرار ما تم في الامتحانات الفصل الدراسي الأول ، وأن يتم امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول بسؤال خاص بهم خلال امتحان شهر مايو لكل مادة ، كما شملت أيضا الضوابط أنه يجب على جميع المعاهد الأزهرية التأكيد على جميع الطلاب الالتزام بحضور الامتحانات الشهرية لجميع المواد في الأشهر الثلاثة ( مارس ، أبريل ، مايو ) ، وتكليف جميع الإدارات التعليمية بمتابعة أعمال امتحانات الأشهر خلال الفصل الدراسي الثاني بكل دقة وحزم .
 
 
 

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

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امتحانات

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