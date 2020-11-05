ننشر مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والثانوية بالأزهر

كتب لؤى على

أعلنت المناطق الأزهرية بناء على خطة قطاع المعاهد الازهرية مواعيد امتحانات النقل والشهادات بالأزهر للعام الدراسى 2020 – 2021 لجميع المراحل ابتدائى – اعدادى – ثانوى – قراءات .

وتبدأ امتحانات النقل الابتدائى والأعدادى والثانوى للفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021.

كما تبدأ امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الخميس 14 يناير 2021.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت 6 – 2 – 2020 وحتى الخميس 18 – 2 – 2020.