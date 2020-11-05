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ننشر مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والثانوية بالأزهر

الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:00 ص
ننشر مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والثانوية بالأزهر قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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أعلنت المناطق الأزهرية بناء على خطة قطاع المعاهد الازهرية مواعيد امتحانات النقل والشهادات بالأزهر للعام الدراسى 2020 – 2021 لجميع المراحل ابتدائى – اعدادى – ثانوى – قراءات .
 
وتبدأ امتحانات النقل الابتدائى والأعدادى والثانوى للفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021.
 
كما تبدأ امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الخميس 14 يناير 2021.
 
وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت 6 – 2 – 2020 وحتى الخميس 18 – 2 – 2020.
 
يذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن عن التعليمات الخاصة بامتحانات "أبناؤنا في الخارج" بالأزهر الشريف للعام الدراسى 2020/2021 فى سفارات جمهورية مصر العربية بالخارج. وتقرر فتح باب قبول أوراق الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، اعتبارًا من 1/11/2020 إلى 17/12/2020م علمًا بأنه لن يُلتفَتَ إلى ملفات التقدم التى تَرِدُ بعد تاريخ انتهاء التقدم.
 

 


قطاع المعاهد الازهرية

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