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صور.. الحكومة الأردنية: المملكة وصلت لمرحلة خطيرة من كورونا

الإثنين، 29 مارس 2021 06:10 ص
صور.. الحكومة الأردنية: المملكة وصلت لمرحلة خطيرة من كورونا الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية صخر دودين
وكالات

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قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية صخر دودين، إن الأردن شهد خلال الأسابيع الماضية تزايداً كبيراً في أعداد الوفيات والإصابات ونسب الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا، ما يعني وصول الأردن إلى مستويات مقلقة من انتشار الوباء.
 
وذكر أن المعطيات تؤكد أن الأردن ما زال في مرحلة خطرة، تتطلّب أعلى درجات الحذر والالتزام، وفق ما نقلت قناة "المملكة" الأردنية.
 
وأشار إلى تجاوز الأردن حاجز المئة وفاة يومياً بين المصابين بالفيروس، وقرابة 10 آلاف إصابة ونسبة 20% من الفحوص الإيجابية وكل هذا يؤشر إلى وصولنا مستويات
 
وأوضح أن عدد المصابين الداخلين إلى المستشفيات يوميّاً يفوق عدد الخارجين منها بنسبة تصل في بعض الأحيان إلى الضعف؛ وهو ما يزيد من حجم الضغط على المستشفيات، ويرهق القطاع الطبّي.
 
وقال إن الحكومة تعمل بجدّ واجتهاد من أجل حماية صحّة المواطنين وسلامتهم، التي هي على رأس أولويّاة الحكومة، وبتوجيه مباشر من الملك عبدالله الثاني.
 
المتحدث بالسم الحكومة الأردنية
المتحدث بالسم الحكومة الأردنية

كلمة دودين
كلمة دودين

 


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صخر دودين

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