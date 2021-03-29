صندوق تطوير التعليم يعلن تدشين تطبيق إلكترونى لاستخدامه كقاعدة بيانات

كتب محمود طه حسين

عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء اجتماعه الشهرى فى مقر الصندوق، برئاسة الدكتور أحمد حسنى الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بحضور كل من مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمدير المالي والإدارى، ومكتب الدعم الفنى، والمكتب الإعلامى، ومكتب التخطيط والمتابعة.



واستعرض الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، فى بداية الاجتماع ما تم بشأن بدء الصندوق فى تنفيذ سياسة التحول الرقمي التي تمت من خلال إطلاق تطبيق " صندوق تطوير التعليم" للهواتف الذكية، الذى يحتوى على برامج الموارد البشرية والمخازن والمشتريات والحسابات والشئون القانونيه وإدارة متابعة المشروعات.



قال الدكتور أحمد الحيوى، إن هذه البرامج تهدف إلى إنشاء قواعد بيانات وميكنة العمل بجميع الإدارات العاملة بالصندوق والمجمعات التكنولوجية التابعه له.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الإثنين أن الاجتماع شهد عرض من مديري المجمعات التكنولوجية بشأن أعمال التصحيح والرصد لامتحانات الفصل الدراسي الأول وسرعة اعلان النتائج للطلاب وكذلك استعدادات المجمعات لبدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة جميع الطلاب والعاملين بالمجمعات والوقوف على نسب إنجاز الإنشاءات الخاصه بكافة المجمعات.



واستعرض المجلس تقريرا من مدير مجمع الفيوم التكنولوجي بشأن زيارة وفد مؤسسة مصر الخير للوقوف علي الخدمة المقدمة من مجمع الفيوم لطلاب المؤسسة، وتقريرا بشأن رفع كفاءة معامل اللغات بالمجمع لتدريس اللغه الايطاليه والانجليزية لكافة طلاب المجمع.



واستعرض «الحيوي» خلال الاجتماع ما تم أثناء زيارة شركة حديد المصريين وما تم الاتفاق عليه لتدريب الطلاب بما يتوافق مع متطلبات الكليات.



وأوضح «الحيوي» حرص الصندوق على توفير فرص التدريب لطلاب المجمعات بالمؤسسات الصناعيه المختلفة مثل القرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة، ومستشفي الإصابات الجديدة بالمستشفى الجامعي في جامعة أسيوط لطلاب بعض الفرق بمجمع اسيوط التكنولوجي.