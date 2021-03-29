شركات الكيماويات والأدوية تبدأ في تغيير مجالس الإدارات للتوافق مع القانون

كتب عبد الحليم سالم

بدأت شركات القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في تغير مجالس إدارات الشركات التابعة؛ للتوافق مع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020 من خلال فصل الإدارة عن الملكية، وتقليص عدد أعضاء مجالس الإدارات لـ5 أو 7 أعضاء.

تهدف التعديلات، ضخ دماء جديدة شابة في الشركات ، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة صناعة اليايات برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للأدوية ، تغيير مجلس إدارة الشركة وتعيين محمد حسين رئيسا تنفيذيا للشركة خلفا للدكتور مصطفى القاضي مع تعيين عضو مجلس إدارة غير متفرغ، فيما تم الابقاء على مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، كما هو حيث سبق تعديله طبقا للقانون ويتولى الدكتور جمال هنداوى منصب الرئيس التنفيذى، فيما ستعقد اليوم الجمعية العامة لشركة المكس للملاحات وشركة النصر للملاحات لتغير مجالس الإدارة بالشركتين .

الدكتور أشرف الخولى

كما عقدت الشركة القابضة للأدوية الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة النصر للكيماويات الدوائية، بحضور الدكتور أشرف الخولى الرئيس التنفيذي والدكتور أحمد حجازى، رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ، وتم تغيير مجلس الإدارة، وتعيين الدكتور محمد عبد الوهاب عبد الحميد ،رئيسا تنفيذيا " عضو منتدب تنفيذى" .

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة سيد للأدوية، على تعيين الدكتورعمرو جاد رئيسا تنفيذيا، بجانب تعيين رئيس تنفيذى لشركة مصر للمستحضرات، فيما سيتم تغيير مجالس ادارت شركتى ممفيس والنيل للأدوية اليوم .