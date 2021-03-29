رفع كفاءة منظومة الصيانة وتأهيل الأصول لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبترول

كتبت - مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار في رفع كفاءة إدارة منظومة الصيانة وتأهيل الأصول التى تُعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة التى من شأنها رفع الكفاءة التشغيلية لوحدات الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد والأصول وترشيد الإنفاق مع مراعاة تطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وجودة العمليات لكافة المشروعات.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لأعمال الجمعية العامة ل شركة مصر للصيانة "صان مصر" عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2020.

وأشاد الملا بالتطور الذى شهدته أنشطة الشركة خاصة فى مجال الصيانة الشاملة في مختلف مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى لعدد من قطاعات الدولة المختلفة بما يؤكد على قدرة شركات القطاع على الاستمرار في التطوير وتحقيق القيمة المضافة وأن تكون ذراعا تنفيذيا ليس فقط لقطاع البترول، وإنما لمشروعات الدولة وأيضاً في عدد من الدول خارج مصر، ووجه الوزير بالاستمرار فى تطوير مجال التحول الرقمى وتنفيذ برامج التدريب للكوادر البشرية لمواكبة التطورات التى تشهدها هذه الصناعة الحيوية.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس محمد شيمى رئيس الشركة أهم النتائج التي تحققت خلال عام 2020 رغم تداعيات جائحة كورونا العالمية ، حيث استطاعت الشركة تحقيق معدلات نمو في حجم أوامر الاسناد لتصل إلى 6ر6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 30% عن العام السابق ، وتنمية معدلات التنفيذ مما انعكس على زيادة مؤشرات الأداء والايرادات والربحية .

واستعرض أهم المشروعات التى تقوم بها الشركة خارج مصر في عدد من الدول تشمل العراق والأردن والامارات وانجولا لتقديم كافة خدمات الصيانة الشاملة والمتخصصة والتطوير لعدد من مشروعات الشركات العالمية مثل إينى وبى بى وأكسون موبيل كصيانة محطات تسهيلات الإنتاج ومحطات فصل الغاز وصيانة الآبار والتوربينات ومصانع الغاز المسال .

كما استعرض أهم المشروعات التي نفذتها الشركة خلال العام داخل مصر وتشمل أنشطة الصيانة الشاملة والمتخصصة والتطوير وتقديم الدعم الفنى وصيانة التوربينات والآبار البحرية والمنشأت والورش التخصصية والمعدات الثابتة وتأهيل الأصول بورش الشركة بمدينة بدر والسويس لعدد من شركات قطاع البترول في أنشطة البتروكيماويات والإنتاج والتكرير والغاز المسال والأسمدة والصيانة ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الكهربائية للمحطات الفرعية والشبكة لمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى وإنشاء الصوب الزراعية بالتعاون مع شركة إنبى .

حضر أعمال الجمعية المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.