من جانبه، أكد ديمترى بيسكوف السكرتير الصحفى للرئيس الروسى، أن الوضع الوبائى فيما يخص انتشار فيروس كورونا فى روسيا يبعث على التفاؤل الحذر.

وفى غضون ذلك، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 8711 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالى الإصابات منذ بداية الجائحة 4 ملايين و528 ألفا و543 حالة.