أكد رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين استقرار الوضع الصحى فى بلاده خاصة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، وقال ميشوستين، خلال اجتماع عقده مع نوابه اليوم الاثنين، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك، إن "الوضع الآن مع انتشار العدوى مستقر".
من جانبه، أكد ديمترى بيسكوف السكرتير الصحفى للرئيس الروسى، أن الوضع الوبائى فيما يخص انتشار فيروس كورونا فى روسيا يبعث على التفاؤل الحذر.
وفى غضون ذلك، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 8711 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالى الإصابات منذ بداية الجائحة 4 ملايين و528 ألفا و543 حالة.
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