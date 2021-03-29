وأعلن سكوت موريسون - في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن تبديل وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، والمدعى العام كريستيان بورتر، مشيراً إلى ترقية عدد من النساء داخل الحكومة وأن الفريق الجديد يتميز بـ"أكبر تمثيل للنساء" فى تاريخ الحكومات الأسترالية.

جاء ذلك بعد أن كشفت الموظفة السابقة فى الحكومة بريتانى هيغنز ،الشهر الماضى أن زميلا لها حاول التحرش بها عام 2019 داخل البرلمان .

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأسترالى خضع منذ عدة أسابيع لضغوط شديدة ،إثر عدة فضائح سلطت الضوء على التمييز ضد المرأة فى الثقافة السياسية الأسترالية وأثارت تظاهرات فى جميع أنحاء البلد .

وشهدت أستراليا فى منتصف مارس الماضى تظاهرات للمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة، واحتجاجات على أعمال العنف .

