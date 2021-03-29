اليوم السابع
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113 سفينة سيعبروا القناة من الجهتين حتى الغد..

رئيس هيئة قناة السويس: لدينا تحدى جديد لإنهاء تكدس السفن الموجودة فى الانتظار.. صور

الإثنين، 29 مارس 2021 09:09 م
رئيس هيئة قناة السويس: لدينا تحدى جديد لإنهاء تكدس السفن الموجودة فى الانتظار.. صور الفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس
كتب أحمد عبد الرحمن - أحمد عرفة - تصوير حسن محمد

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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة لديها تحدى آخر اعتبارا من اليوم لإنهاء عملية التكدس للمراكب الموجودة في الانتظار ونعمل ليل نهار، مضيفا: "كنا مجهزين القوائم والجداول للمرشدين على السفن لتنفيذ إنهاء التكدس".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن اليوم من السادسة حتى غدا الساعة الثامنة هناك 113 سفينة سيعبروا القناة من الجهتين، ولن نضيع وقت، خوفا على البضاعة الموجودة ومصالح الناس على هذه المراكب.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس:"نقول مبروك لنا كلنا ولمصر لأننا أنجزنا هذه المهمة بنجاح وفى فترة وجيزة".

 

 

مؤتمر قناة السويس (1)
 
مؤتمر قناة السويس (2)
 
مؤتمر قناة السويس (3)
 
مؤتمر قناة السويس (4)
 
مؤتمر قناة السويس (5)
 
مؤتمر قناة السويس (6)

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تعويم السفينة الجانحة

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سفينة قناة السويس

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ايفر جيفن

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