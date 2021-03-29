اليوم السابع
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رئيس فنزويلا يقترح النفط مقابل لقاح كورونا لشعبه.. ويؤكد: لن نتوسل أحدا

الإثنين، 29 مارس 2021 09:22 ص
رئيس فنزويلا يقترح النفط مقابل لقاح كورونا لشعبه.. ويؤكد: لن نتوسل أحدا رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
فاطمة شوقى

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اقترح الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو أن يكون "النفط مقابل اللقاح" لتمكين بلاده ـ الخاضعة لعقوبات دولية تطال قطاع ‏النفط ـ من شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وقال مادورو إن "فنزويلا لديها ناقلات نفط ولديها عملاء مستعدون لشراء النفط ، وستخصص جزءا من إنتاجها للحصول على اللقاحات التى تحتاج إليها"، موضحا "نحن جاهزون.. النفط مقابل اللقاح.. لكننا لن نتوسل أحدا".

وتخضع فنزويلا وشركتها النفطية "بي دي في اس ايه " لعقوبات اقتصادية غربية تقودها الولايات المتحدة التي تريد الإطاحة بنيكولاس مادورو.

وأصر مادورو في البداية على مطالبة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO) ، وهي هيئة إقليمية تابعة لمنظمة الصحة العالمية ، بإدارة الأموال المجمدة التي يمكن استخدامها لدفع ثمن الجرعات المحجوزة فى كوفاكس Covax للبلاد ، بين 1.4 و 2 ، 4 ملايين. اللقاحات. وأوضح أنه إذا لم يتم فتحها ، فسيتم تفعيل خيار نفط اللقاحات.

بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لمادورو ، لا يغطي كوفاكس Covax سوى 20 ٪ من اللقاحات التي تحتاجها فنزويلا،ومع ذلك ، كانت تلك الجرعات هي تلك الخاصة بالمختبر الأنجلو-سويدي AstraZeneca ، والتي لم يتم ترخيصها في فنزويلا خوفًا من الآثار الجانبية.

على الرغم من أن مادورو قال إن هناك محادثات لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية لإرسال "اللقاحات المختارة بالفعل" و "المعتمدة" من قبل الدولة الكاريبية.

شهد إنتاج النفط الخام في فنزويلا الذى شهد سنوات من التراجع، انتعاشًا طفيفًا في أوائل عام 2021 ، حيث ارتفع إلى 521000 برميل يوميًا في فبراير وفقًا لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهذا الرقم أبعد ما يكون عن أكثر من 3 ملايين برميل في اليوم التي وضعتها هذه الأمة في السوق عندما تولى مادورو السلطة في عام 2013. وقد وعد حاكم تشافيستا برفع هذا الرقم إلى 1.5 مليون هذا العام ، لكن المتخصصين متشككون.

بدأ انهيار الإمدادات الفنزويلية قبل العقوبات ، بين تقارير عن سوء إدارة في صناعة النفط وقضايا فساد بملايين الدولارات.


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