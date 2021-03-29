دراسة تحذر من تأثيرات تناول البطاطس على ارتفاع ضغط الدم

كتبت مروة هريدى

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن ينذر بمشاكل خطيرة فى القلب لأنه يتطلب العمل بجهد أكبر عن الطبيعى لضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم، حيث أن تجاهل علاجه قد يُسبب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية، ولذلك لتجنب المخاطر الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم لابد من إجراء بعد التغييرات البسيطة على النظام الغذائى، حيث يقترح بحث تم نشره فى المجلة الطبية البريطانية (BMJ) ضرورة تجنب ثلاثة أنواع من البطاطس، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

ووفقًا لدراسة نُشرت فى المجلة الطبية البريطانية (BMJ) فإن البطاطس المطبوخة بثلاثة طرق يمكن أن ترفع ضغط الدم.

ويقول الباحثون الذبن أجروا الدراسة إن تناول البطاطس المسلوقة والمهروسة والمقلية يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما تشير الدراسة إلى أن النساء أكثر عُرضة للإصابة بضغط الدم المرتفع بشكل خاص.

وحدد البحث أيضًا ارتباطًا بين تكرار استهلاك البطاطس وارتفاع ضغط الدم، حيث أشار إلى أن تناول البطاطس أربع مرات فى الأسبوع يزيد من معدلات ارتفاع ضغط الدم، حيث استندت نتائج الدراسة على فحص أكثر من 187 ألف من الجنسين.

وأجرت الدراسة مقارنة بين صحة الأشخاص الذين تناولوا البطاطس أربع مرات أو أكثر فى الأسبوع مع أولئك الذين تناولوا البطاطس مرة واحدة فقط فى الشهر، حيث زاد خطر ارتفاع ضغط الدم لدى من تناولوا البطاطس 4 مرات أسبوعيًا مقارنة بغيرهم.

وتوصى الدراسة من أجل تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم باستبدال البطاطس بالخضروات غير النشوية قدر الإمكان، حيث تحتوى الخضروات غير النشوية على كميات أقل من الكربوهيدرات مثل الخضروات الورقية.