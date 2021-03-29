حملة لمقاطعة "برجر كينج" بعد سخريتها من أزمة السفينة الجانحة.. ومغردون: سفالة

كتب محمد سعودي

حملة ضخمة اجتاحت منصات التواصل الاجتماعى خلال الساعات الأخيرة، دعا مئات المستخدمين خلالها إلى مقاطعة علامة "برجر كينج" العالمية، على خلفية نشرها إعلانا ترويجيا لمنتجاتها تضمن سخرية من أزمة السفينة الجانحة فى المجرى الملاحى لقناة السويس، رغم أهمية الأمر وتأثيره العالمى.

واجتاح هاشتاج "قاطعوا برجر كينج" موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" على خلفية نشر السلسلة لإعلانها الذى يشتمل على استهزاء وسخرية من أزمة السفينة الجانحة، إذ اعتبر مستخدمو ورواد مواقع التواصل الاجتماعى أن الصورة المتداولة للإعلان "سوء أدب من الشركة"، داعين إلى مقاطعة منتجاتها.

ونشر حساب فير ماتشادو، الذى يُعرّف نفسه عبر تويتر بأنه الرئيس التنفيذى للتسويق فى برجر كينج العالمية، صورة لإعلان الشركة الجديد الذى يحمل سخرية واستهزاء من أزمة السفينة، ما أثار حالة غضب بين رواد السوشيال ميديا، خاصة فى مصر، لتتوالى دعوات المقاطعة للشركة الأم وفروعها.

حساب فير ماتشادو عبر تويتر ينشر صورة الإعلان

وشهد وسم "قاطعو برجر كينج" مشاركة حاشدة بآلاف التغريدات، اشتملت جميعها على انتقادات قوية للشركة ودعوات صريحة للمقاطعة الشاملة، إذ قال أحد المغردين: "الكارثة يا سلسلة معفنة إن كل الناس اللى عايشة على فاست فوود انت بالنسبة ليهم مش موجودة، أو آخر محطة اختيار يا أقذر مطاعم الأرض.. يعنى مش بيدخلك غير واحد تايه".