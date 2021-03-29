حماية المستهلك: احتياطى السلع فى رمضان مرتفع ونمتلك آلية قوية لرقابة الأسواق

كتب أحمد عرفة

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، توافر الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، ومؤكدا أنه مرتفع للغاية، حيث هناك احتياطى 6 أشهر ونصف من القمح و8 شهور لسلعة الأرز، و4 شهور للسكر، وما زالنا فى مرحلة الإنتاج.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الاحتياطى من اللحوم يكفى 24 شهرا، وبالنسبة للزيوت هناك احتياطى يكفى 15 شهرا، وهذا يضمن تواجد وفرة كبيرة للسلع الأساسية فى السوق.

ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن توافر احتياطات كبيرة فى السوق يزود العرض وبالتالى يسطر على الأسعار، لافتا إلى أن هناك 40 ألف منفذ بيع للسلع الأساسية على مستوى محافظات مصر، موضحا أن توافر مجموعة المنافذ حققت شكل كبير فى التوازن في شكل وأسعار السلع.

واستطرد رئيس جهاز حماية المستهلك: نتملك آلية قوية في الرقابة على الأسواق، بجانب مخازن عملاقة يتم انشائها لتوفير السلع، لافتا إلى أن هناك 2000 معرض لأهلا رمضان على مستوى الجمهورية، بينهم 1500 معرض داخل السلاسل التجارية المشهورة، وبالتالى لا يحتاج المواطن للذهاب إلى معرض بعيد عن مكان إقامته.