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حكاية "كمال".. كفيف يتقن 5 فنون وفاز بجائزة عمار الشرعى للعزف المنفرد.. صور

الإثنين، 29 مارس 2021 04:00 ص
حكاية "كمال".. كفيف يتقن 5 فنون وفاز بجائزة عمار الشرعى للعزف المنفرد.. صور كمال عبد العظيم _ قهر العمي وأتقن خمس فنون وفاز بجائزة عمار الشرعي
أسوان - صلاح المسن

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كمال عبد الحفيظ، هو أحد متحدى الإعاقة بمحافظة أسوان، تغلب على فقدان البصر وتحدى الصعاب واستطاع أن يحصل على شهادة الليسانس فى اللغة العربية من كلية الآداب جامعة أسوان سنة 2010.

وحصل "كمال" على شهادة الدبلومة العامة فى التربية لتؤهله للعمل بالتدريس بمديرية التربية والتعليم بأسوان، بجانب كونه مدربا بمجال التنمية البشرية، ومدربا لطريقة برايل، ومشارك بمعارض فنية عديدة فى النحت والرسم، ومشاركته فى فنون العزف والإخراج المسرحى للمدارس.

وقال كمال عبد الحفيظ، لــ"اليوم السابع"، إنه فقد الإبصار منذ الصغر وبشكل كلى عند بلوغه سن الـ 11 عاما، حيث كان وقتها فى بداية المرحلة الإعدادية ولم يجد مدرسة للمكفوفين بمحافظة أسوان فى ذلك الوقت، فاضطرت أسرته لإلحاقه بمدرسة ابتدائية للمكفوفين ليدرس مرة أخرى سنوات المرحلة الابتدائية، موضحا أن التحاقه بهذه المدارس أفاده كثيراً وكف بصره أصبح يرى الدنيا بلون مختلف وانفتح على عوالم كثيرة.

وأشار كمال، إلى أنه تحدى فقدان البصر منذ الصغر من خلال المشى بمفرده حتى لا يعتمد على أحد وكان يسافر القاهرة بمفرده وانجذب خلال فترة الدراسة بمدارس المكفوفين إلى العزف والموسيقى والشعر والفنون، وكتب العديد من القصائد بلجهة العامية واللغة العربية الفصحى والشعر الحلمنتيشى.

كما شارك قاهر الإعاقة، فى مسابقة للعزف المنفرد تحت إشراف الموسيقار عمار الشريعى بمقطوعة فالس وقاز بجائزته، فضلا عن أنه قام بتعليم طلاب مدارس الصم والبكم النشيد الوطنى على الأوكورديون.

وفى مجال الرسم استطاع كمال أن يكون أول كفيف يرسم على الآلة الكاتبة بطريقة برايل، وشارك فى العديد من المعارض التى ينظمها مكتب الرفيق لشئون الإعاقة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو الذى ينتسب إليه.

كما يزاول قاهر الإعاقة، فن النحت على الصخور، وأخرج عدة مسرحيات لطلاب المدارس وكذلك مسرحيات لطلاب مدارس التربية الخاصة.

 

 

إحدى منحوتاته الفنية
إحدى منحوتات كمال الفنية

 

اعمال وابداعات كمال عبد العظيم (2)
اعمال وابداعات كمال عبد العظيم (2)

 

اعمال وابداعات كمال عبد العظيم (3)
اعمال وابداعات كمال عبد العظيم (3)

 

اعمال وابداعات كمال عبد العظيم (1)
اعمال وابداعات كمال عبد العظيم (1)

 

كمال عبد العظيم _ قهر العمي وأتقن خمس فنون وفاز بجائزة عمار الشرعي (2)
كمال عبد العظيم _ قهر العمي وأتقن خمس فنون وفاز بجائزة عمار الشرعي (2)

 

كمال عبد العظيم _ قهر العمي وأتقن خمس فنون وفاز بجائزة عمار الشرعي (3)
كمال عبد العظيم _ قهر العمي وأتقن خمس فنون وفاز بجائزة عمار الشرعي (3)

 

كمال عبد العظيم _ قهر العمي وأتقن خمس فنون وفاز بجائزة عمار الشرعي (1)
كمال عبد العظيم _ قهر العمي وأتقن خمس فنون وفاز بجائزة عمار الشرعي (1)

 

 

 

 

 


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