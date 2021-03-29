جامعة حلوان تعلن الخطة التدريبية لشهر أبريل لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

كتب محمد صبحى

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان عن خطته التدريبية لشهر ابريل 2021 والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وأكد الدكتور ماجد نجم فى بيان صادر عن جامعة حلوان أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالدورات التدريبية التي تساهم في تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس لرفع إمكاناتهم في تعليم الطلاب والبحث العلمي وهو ماينعكس بدوره بشكل مباشر على الطلاب وتعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم بشكل مناسب لسوق العمل ومتطلباته.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة، إلى أن التدريب يساهم فى تنمية المهارات والتفكير المنظم والتعامل مع المشكلات والقدرة على التأقلم مع المتغيرات والابتكار والتواصل، بالإضافة لرفع اسم ومكانة الجامعة وسط أقرانها.

وأوضحت الدكتورة منى أبو هشيمه مدير المركز أن الدورات التدريبية خلال شهر أبريل أون لاين كالآتي :

دورة كتابة مقترحات المنح البحثية والدولية - المستوى الثالث،تأهيل الشباب للريادة والابتكار، مهارات الاتصال في انماط التعليم المختلفة، معايير الجودة في العملية التدريبية، إدارة الوقت والاجتماعات.

أما الدورات التي ستقام بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي وفق الإجراءات الاحترازية كالآتي:

تأثير الموسيقى في الإنتاج العلمي.