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تعرف على سعر الدولار ثانى أيام الأسبوع فى مصر

الإثنين، 29 مارس 2021 10:00 ص
تعرف على سعر الدولار ثانى أيام الأسبوع فى مصر الدولار
كتبت ــ سماح حمدى

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انخفض سعر الدولار اليوم الاثنين2021 ـ 3 ـ 29، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الأحد، لينخفض سعره بقيمة "قرش واحد" ليسجل فى البنك الأهلى 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى فسجل متوسط سعر الصرف 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وذلك وفقا لتحديث بيانات البنوك المصرية اليوم.
 

وفى سياق متصل، بدأ الدولار الأسبوع بقوة، إذ تحرك في اتجاه ذروة مقابل اليورو اليوم الاثنين، وذلك في الوقت الذي يدفع فيه ميل للحذر بالسوق المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، كما يضيف التوزيع الفائق السرعة للقاحات إلى جاذبية العملة.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.67 جنيه للشراء.
 
15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.67 جنيه.

15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.77 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.69 جنيه.
 
15.78 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.79 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.68 جنيه للشراء.
 
15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.
 
15.78 جنيه للبيع.
 
 
 
 

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

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