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تطعيم 27.368 ألف طفل بشمال سيناء فى الحملة القومية ضد شلل الأطفال

الإثنين، 29 مارس 2021 08:28 ص
تطعيم 27.368 ألف طفل بشمال سيناء فى الحملة القومية ضد شلل الأطفال تطعيم الأطفال _ صورة أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت صحة شمال سيناء، الانتهاء من تطعيم عدد 27 ألف و368 طفلًا وطفلة في اليوم الأول، بالجرعة الثانية للحملة القومية ضد مرض شلل بنسبة 52.8٪ من إجمالي المستهدف.

وأوضح البيان اليوم الإثنين، أن الجرعة الثانية بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال تستهدف تطعيم 55 ألف طفلًا وطفلة بشمال سيناء، بالمرحلة العمرية من سن يوم وحتي 5 سنوات، وأن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء، والتطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.

 

 


شمال سيناء

صحة شمال سيناء

حملة شلل الاطفال

الحملة القومية ضد شلل الاطفال

سيناء

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