اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 02:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تدريب 144 شابا على الحرف وتوفير 350 وظيفة وتوزيع 6 آلاف شهادة أمان بكفر الشيخ

الإثنين، 29 مارس 2021 01:45 م
تدريب 144 شابا على الحرف وتوفير 350 وظيفة وتوزيع 6 آلاف شهادة أمان بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المحاسب علاء الدين ناصف، وكيل وزير القوى العاملة بكفر الشيخ ، أنه تم تدريب 144 شاباً وفتاة على عدد من المهن خلال 9 دورات ، بمركز التدريب بفوة، لتعليم مهن السباكة والكهرباء والنجارة والخياطة ، وتم توزيع شهادات على 27 فائزاً بالدرجة الأولى والثانية والثالثة بالـ 9 دورات ، إضافة لصرف زى موحد وأدوات للمتدربين ، كما تم صرف 18 ألف جنيه مرتبات وحوافز للمدربين المشاركين فى تلك الدورات.


وأضاف ناصف، كما تم توزيع 6 آلاف و250 شهادة أمان على الصيادين والعمالة لغير منظمة ،كما توفير 150 فرصة عمل بالنسبة ل 5%،و200 فرصة عمل للمؤهلات المتوسطة والعليا بالمصانع والشركات ،مؤكداً أن المرتبات لا تقل عن 1200 جنيه كحد أدنى.


كفر الشيخ

دورات تدريبية للشباب

محافظ كفر الشيخ

وكيل القوى العاملة بكفر الشيخ

مركز تدريب فوه

تدريب الشباب على المهن الحرفية بكفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 117 ألف و 799 طلب تصالح بقيمة 526 مليون جنيه

الأحد، 28 مارس 2021 02:25 م

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 117 ألفا و699 طلب تصالح بقيمة 525 مليونا و965 ألف جنيه

الجمعة، 26 مارس 2021 02:29 م

محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد نواب تنسيقية الأحزاب لبحث منظومة التحول الرقمى.. فيديو

الخميس، 25 مارس 2021 04:42 م

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير بغرب المدينة.. صور

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:31 م

محافظ كفر الشيخ يهنئ الطالب على جابر بفوز بمنصب أمين اتحاد طلاب المدارس.. صور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 06:48 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة