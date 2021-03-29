تدريب 144 شابا على الحرف وتوفير 350 وظيفة وتوزيع 6 آلاف شهادة أمان بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال المحاسب علاء الدين ناصف، وكيل وزير القوى العاملة بكفر الشيخ ، أنه تم تدريب 144 شاباً وفتاة على عدد من المهن خلال 9 دورات ، بمركز التدريب بفوة، لتعليم مهن السباكة والكهرباء والنجارة والخياطة ، وتم توزيع شهادات على 27 فائزاً بالدرجة الأولى والثانية والثالثة بالـ 9 دورات ، إضافة لصرف زى موحد وأدوات للمتدربين ، كما تم صرف 18 ألف جنيه مرتبات وحوافز للمدربين المشاركين فى تلك الدورات.



وأضاف ناصف، كما تم توزيع 6 آلاف و250 شهادة أمان على الصيادين والعمالة لغير منظمة ،كما توفير 150 فرصة عمل بالنسبة ل 5%،و200 فرصة عمل للمؤهلات المتوسطة والعليا بالمصانع والشركات ،مؤكداً أن المرتبات لا تقل عن 1200 جنيه كحد أدنى.