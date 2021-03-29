تحليل MMA يساعد طبيبك على تشخيص نقص فيتامين ب12

كتبت فاطمة خليل

تحليل MMA من التحاليل الهامة التي تساعد طبيبك في تشخيص نقص فيتامين ب12 في جسمك، ويقيس هذا الاختبار كمية مادة تسمى حمض الميثيل مالونيك (MMA) في دمك، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل MMA ودوره في تشخيص نقص فيتامين ب12 ، وفقاً لموقع جامعة روشيستر الأمريكية.

وعادة ما يتم صنع مادة MMA في دمك بكميات صغيرة عند هضم البروتين، وينتج جسمك كميات كبيرة من MMA إذا كان لديك انخفاض في كمية فيتامين B-12، حيث يتم إفراز MMA من خلال كليتيك.

يحتاج جسمك إلى ب 12 لإنتاج خلايا الدم الحمراء ولمساعدة الجهاز العصبي المركزي على العمل كما ينبغي.

يمكن أن تسبب المستويات المنخفضة من ب 12 فى فقر الدم ويحدث هذا عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء.

يستخدم هذا الاختبار لتشخيص النقص الخفيف والمبكر في فيتامين ب 12 يمكن أن يعني المستوى العالي من MMA أن لديك مستوى منخفض من فيتامين B-12، حيث يعد نقص فيتامين ب 12 هو السبب الأكثر شيوعًا لإنتاج MMA.

تشمل الأطعمة التي يمكن أن تزيد من مستويات فيتامين ب12: اللحوم الحمراء والمحار والأسماك ومنتجات الألبان والحبوب المدعمة بالفيتامين.





لماذا تحتاج هذا الاختبار؟



قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كان طبيبك يعتقد أنك تعاني من نقص فيتامين ب 12، قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كنت تعاني من أعراض اعتلال الأعصاب أو فقدان الحركة ويمكن أن يشمل ذلك التنميل والوخز في اليدين والقدمين.

تشمل الأعراض الأخرى لنقص فيتامين ب12 ما يلي:

-صعوبة في المشي

-تقلب المزاج

-اكتئاب

- اصفرار الجلد

-التهيج

-أرق

-النسيان

-ألم وتورم اللسان

-تنميل في اليدين أو القدمين

-مشكلة في التفكير

-تعب وإعياء

-صداع الرأس

يمكنك أيضًا إجراء هذا الاختبار إذا اشتبه طبيبك في إصابتك بمرض ارتفاع حمض ميثيل مالونيك، وهذا اضطراب غير شائع حيث لا يستطيع جسمك معالجة بعض الدهون والأحماض الأمينية (اللبنات الأساسية للبروتينات).

عادة ما يتم تشخيص المرض عند الرضع ويمكن أن يكون خفيفًا أو مهددًا للحياة يمكن أيضًا إجراء اختبار بول يسمى الأحماض العضوية إذا اعتقد مقدم الخدمة أن الطفل قد يكون مصابًا بهذه الحالة.

نتائج اختبار MMA



إذا كانت مستويات MMA لديك غير طبيعية، فقد يكون لديك نقص فيتامين ب12، وغالبًا ما تعود مستويات MMA إلى طبيعتها بعد العلاج بتناول مكملات فيتامين ب12.

تعد مستويات MMA غير الطبيعية شائعة أثناء الحمل وقد تحدث أيضًا مستويات MMA غير الطبيعية بسبب أمراض الكلى ويحدث هذا عادةً بسبب إرسال كمية أقل من MMA إلى البول ، مما يؤدي إلى تراكمه في الدم.

قد يكون لدى الرضع مستويات غير طبيعية من MMA بسبب حالة تسمى حمض الميثيل مالونيك.