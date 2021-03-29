اليوم السابع
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تباعد وكمامات.. طلاب الصف الأول الإعدادى يؤدون امتحان شهر مارس المجمع.. صور

الإثنين، 29 مارس 2021 10:23 ص
تباعد وكمامات.. طلاب الصف الأول الإعدادى يؤدون امتحان شهر مارس المجمع.. صور طلاب الصف الأول الإعدادى يؤدون امتحان شهر مارس المجمع
كتب ــ محمود طه حسين

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شهدت لجان امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادى بمدرسة الجيزة الإعدادية بنات الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة داخل اللجان، حيث نظمت المدرسة جلوس الطالبات بتخصيص مقعد لكل طالبة، تطبيقا للإجراءات الوقائية والاحترازية لكورونا.

وانطلقت اليوم الاثنين امتحانات شهر مارس الجارى لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الاعدادى، حيث بدأت لجان الامتحانات فى التاسعة صباحا ولمدة ساعتين زمن الإجابة عن 35 سؤالا مجمعا بامتحان طلبة الصف الأول الاعدادي.


وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021


 

امتحان شهر مارس المجمع لطلاب الصف الأول الإعدادى
امتحان شهر مارس المجمع لطلاب الصف الأول الإعدادى

 

جانب من اداء طلاب الصف الأول الإعدادى امتحان شهر مارس المجمع
جانب من اداء طلاب الصف الأول الإعدادى امتحان شهر مارس المجمع

 

 

طلاب الصف الأول الإعدادى بامتحان شهر مارس المجمع
طلاب الصف الأول الإعدادى بامتحان شهر مارس المجمع

 

 

طلاب الصف الأول الإعدادى يؤدون امتحان شهر مارس المجمع
طلاب الصف الأول الإعدادى يؤدون امتحان شهر مارس المجمع

 


 


 


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