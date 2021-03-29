اليوم السابع
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الإثنين، 29 مارس 2021 02:40 م
خالد صلاح
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بتكوين تقفز لقمة أسبوع وتتجاوز 58 ألف دولار

الإثنين، 29 مارس 2021 01:17 م
بتكوين تقفز لقمة أسبوع وتتجاوز 58 ألف دولار بتكوين - صورة أرشيفية
رويترز

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قفزت بتكوين اليوم الاثنين، إلى قمة أسبوع جديدة، لترتفع بما يصل إلى 4.5 بالمئة وتبلغ 58 ألفا و300 دولار وتقترب من ذروتها عند 61 ألفا و100 دولار التي بلغتها في وقت سابق هذا الشهر.

كانت شركة فيزا قالت في وقت سابق إنها ستستمح باستخدام العملة المشفرة لتسوية عمليات على شبكتها للمدفوعات، وذلك في أحدث مؤشر على تنامي قبول العملات الرقمية من جانب القطاع المالي التقليدي.

وكانت قد ظهرت ميزة جديدة في متاجر الدخان في مونتانا ومحطات الوقود في كارولينا والوجبات الجاهزة في الزوايا النائية لمدينة نيويورك: جهاز صراف آلي بيتكوين مضاء بإضاءة زاهية، حيث يمكن للعملاء شراء أو بيع العملات الرقمية، وفي بعض الأحيان استخراج النقود الصعبة. 
 

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