اليوم السابع.. عاش رجالة قناة السويس

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تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: وسلاما يا بلدي.. من المصريين للعالم: اطمئنوا.. عاش رجال قناة السويس.. عودة الملاحة بالقناة بعد أكبر عملية إنقاذ فى التاريخ

الرئيس السيسى يوجه الشكر لكل مصرى مخلص ساهم فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة.. ويؤكد: الإدارة المصرية ستمضى إلى حيث يقرر المصريون



الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى تنفيذ مشروعات إمدادات تغذية كهرباء سيناء.. السيسى يتابع الإجراءات التنفيذية للتجهيزات الكهربائية للمشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة فى عدد من المراكز بالمحافظات

فرحة عارمة بين العاملين فى القناة بعد تحريك السفينة باتجاه البحيرات.. ومجلس النواب: المحنة كشفت الحاقدين.. ومطالب بتكريم قيادات القناة

وسلاما يا بلدي.. من المصريين للعالم: اطمئنوا.. عاش رجال قناة السويس.. عودة الملاحة بالقناة بعد أكبر عملية إنقاذ فى التاريخالصحف العالمية: نهاية أزمة عصفت بأحد أكثر الشرايين البحرية حيوية فى العالم.. الفريق أسامة ربيع: نشعر بالفخر.. وتحية إلى رجال هيئة قناة السويس الأبطال لدورهم العظيم فى تحريك السفينة البنمية