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"النواب" يوافق على تعريف المنطقة المحظورة للبناء على جانبى النهر بقانون الرى

الإثنين، 29 مارس 2021 01:16 م
"النواب" يوافق على تعريف المنطقة المحظورة للبناء على جانبى النهر بقانون الرى الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على

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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعريف المنطقة المحظورة بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة والتى يحظر فيها البناء وتحدد بمساحة 30 مترا على جانبى النهر. 
 
وجاء تعريف المنطقة المحظورة كما وافق عليها المجلس كما يلى: 
 
المنطقة المحظورة: هى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال او منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التهذيب وحتى مسافة 30 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) وفي حالة منخفضات توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور (170,00) وفي حالة مفيض توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور(182,00) وفي حالة الحبس بين السد العالي وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور (123,00) وفي حالة القناطر الرئيسية علي نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.
 
 

مجلس النواب

قانون الرى

المنطقة المحظورة

نهر النيل

حظر البناء

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