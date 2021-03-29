اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: حريصون على توصيل الخدمة لكافة القرى بمبادرة "حياة كريمة"

الإثنين، 29 مارس 2021 12:06 ص
الكهرباء: حريصون على توصيل الخدمة لكافة القرى بمبادرة "حياة كريمة" الدكتور أيمن حمزة
كتب - أحمد صلاح العزب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن هناك حرص على توصيل الكهرباء لكافة القرى في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى  من مبادرة حياة كريمة تصل تكلفتها إلى مايقرب من 24 مليار جنية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمة الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامى عمرو خليل، أن التغذية الكهربائية تصل إلى حوالى 98% من الجمهورية.

وواصل حمزة، قائلا: مصر تمتلك احتياطي من الطاقة الكهربائية بنسبة 25%، مشيرا إلى أن محطة بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان أصبحت حاليا عاصمة الطاقة الشمسية في العالم.

 


الدكتور أيمن حمزة

مبادرة حياة كريمة

توصيل الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة