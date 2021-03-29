الكرملين: سنحدد خطة علاقاتنا مع واشنطن بعد تحليل أعمال إدارة بايدن

موسكو (أ ش أ)

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن "موسكو تراجع حاليا إجراءات الإدارة الأمريكية الجديدة.. وبناء على هذه المراجعة سيتم اتخاذ قرارات بشأن كيفية بناء مسار العلاقات مع واشنطن".

وأضاف بيسكوف - في تصريحات اليوم /الاثنين/ - "هناك تقارير مستمرة عبر وزارة الخارجية والإدارات الروسية الخاصة لإجراء تحليل ومراجعة للإجراءات التي اتخذها الأمريكيون في ظل الإدارة الجديدة"، موضحا أن هذا سيستغرق بعض الوقت لاتخاذ قرارات بشأن كيفية بناء مسارنا مع الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن السياسة الخارجية، وفقا للدستور الروسي، يحددها رئيس الدولة، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من سيتخذ القرار.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان قد أعلن، في وقت سابق، استعداد بلاده، بالرغم من الخلافات القائمة، العمل مع روسيا في القضايا الرئيسية، متوقعا فترة صعبة في العلاقات بين البلدين لوجود عدد من القضايا التي تختلف المواقف بشأنها بشدة.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين إن "موسكو تواصل العمل على تنسيق مؤتمر مشترك عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع برلين وباريس، بين الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأشارت وكالة أنباء (تاس) الروسية إلى تصريح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن سايبرت، في وقت سابق، بأنه لم يكن هناك مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس بين بوتين وماكرون وميركل في 29 مارس.

وردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر عقد مؤتمر كهذا ومتى قد يعقد، أجاب المتحدث باسم الرئاسة الروسية "نواصل التنسيق مع برلين وباريس.. وعندما تكون هناك نتائج محددة سنعلمكم".

وشدد بيسكوف على أن المؤتمر لا يجري التحضير له ليكون قمة بصيغة رباعية نورماندي، مضيفا أنه يجري التخطيط له لمناقشة عدد من القضايا الأخرى، موضحا أن القمة ستناقش الوضع في دونباس.