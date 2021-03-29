اليوم السابع
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القبض على طالب دهس شقيقتين أثناء استقلاله سيارة والده فى المنوفية

الإثنين، 29 مارس 2021 08:47 ص
القبض على طالب دهس شقيقتين أثناء استقلاله سيارة والده فى المنوفية دهس مواطن _ صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز شرطة الشهداء، بمحافظة المنوفية، من ضبط طالب دهس شقيقتين بشارع بورسعيد في مدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية، بسيارة كان يقودها أثناء سرعة جنونية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط طالب، دهس شقيقتين بشارع بور سعيد في مدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية، بسيارة والده التى كان يقودها، بسرعة جنونية.

وبالانتقال والفحص تبين للمقدم أحمد كشك، رئيس المباحث، أن الضحيتين شقيقتان وتعملان بمحل تملكانه في شارع بور سعيد، وكانتا قد أغلقتا المحل متوجهتين إلى منزلهما أمام مبنى التأمينات بمدينة الشهداء، فقام شاب بالمرور مسرعا وصدمهما صدمة قوية فارقتا من خلالها الحياة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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