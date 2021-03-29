اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الفريق مهاب مميش: مضاعفة ساعات العمل لسحب السفن المنتظرة بالقناة.. فيديو

الإثنين، 29 مارس 2021 10:51 ص
الفريق مهاب مميش: مضاعفة ساعات العمل لسحب السفن المنتظرة بالقناة.. فيديو الفريق مهاب مميش
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، أنه بعد تعويم السفينة، يتم الكشف عليها بشكل كامل للتأكد من سلامة السفينة وقدرتها على الإبحار، لافتا إلى أنها توضع فى الانتظار بحيث تكون جاهزة للتحرك وفى نفس الوقت فتح الطريق للسفن المحجوزة لاستكمال رحلتها.

وأضاف الفريق مميش خلال مداخلة هاتفية في قناة "اكسترا نيوز"، أن التوقعات تشير إلى تحرك السفينة وفق الحسابات الخاصة بتعويم القناة، متابعا: "الحمد لله تم تحريك السفينة صباح اليوم.. ونعمل على خطة للسفن المنتظرة بالقناة خاصة أن لها توقيتات أخرى، وسوف يتم مضاعفة ساعات العمل من خلال العمل بفترة صباحية وأخرى مسائية، لسحب كل السفن.

وتابع الفريق مميش: "منذ جنوح السفينة.. تم وضع أكثر من سيناريو والرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على تجهيز تنفيذ السيناريو البديل الخاص بتخفيف الحمولة، حتى نحافظ على عامل الوقت.. وتم من البداية تجهيز قاطرات لشد ودفع السفينة، وأجهزة القناة قادرة على التعامل مع الموقف داخلها".


الفريق مهاب مميش

قناة السويس

اخبار قناة السويس

مهاب مميش

السفينة الجانحة

تعويم السفينة الجانحة

قناة السويس

EVER GIVEN

السفينة البنمية

سفينة قناة السويس

نجاح تعويم السفينة الجانحة

أسامة ربيع

نجاح تعويم السفينة البنمية

EVER GIVEN

مناورات تعويم السفينة الجانحة

شد السفينة الجانحة

إيفر جيفن

ايفر جيفن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة