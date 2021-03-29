الفريق أسامة ربيع: نطور من أنفسنا وقدراتنا ونستغل الإمكانيات التى لدينا .. صور

كتب أحمد عرفة - تصوير حسن محمد

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن نجاح مصر في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس هي شهادة نجاح للعمال في هيئة القناة، متابعا: ننتج وحدات تصلح للعمل، وهناك 100 لنش صيد أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى لصناعتهم وانتهينا من تصنيع 34 لنش حتى الآن وهم وجاهزين.

وأضاف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال مؤتمر صحفى، أن هناك 4 قاطرات محلى الصنع استخدمنا منهم 2، متابعا: نطور من أنفسنا وقدراتنا ونستغل الإمكانيات التى لدينا ونحب كيف نستفيد بها في الازمات الموجودة، متابعا: تم عمل إدارة للأزمة الخاصة بالسفينة الجانحة وتم عمل برنامج للأزمة منذ وقوعها، وأى شيء يكون بتخطيط وضعنا السيناريو منذ أول يوم لجنوح السفينة.

واستطرد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: ظللنا مستمرين في تنفيذ السيناريوهات التي وضعناها الأول والثانى حتى أنجزنا المهمة الخاصة بالتكريك والقطر، لافتا إلى أنه تم وضع 3 سيناريوهات لحل أزمة السفينة الجانحة، وكانت أدوات السيناريو الأول والثانى موجودة ولكن سيناريو السفينة الثالثة الخاص ةبتفريغ حاويات السفينة غير موجودة، وكانت رسالة الرئيس السيسى لنا أن أدوات السيناريو الثالث ستكون موجودة في الهيئة لحل الأزمة لأن مصالح الناس ليست لعبة، واستطعنا فى النهاية حل الأزمة من خلال السيناريو الأول والثانى ولم نضطر إلى اللجوء للسيناريو الثالث.

واستطرد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: كنا متعاقدين مع الحاويات التى ستعمل لحل أزمة السفينة الجانحة ضمن السيناريو الثالث ولكن لم نستخدمهم ولكن كنا جاهزين لهذا الأمر الصعب.