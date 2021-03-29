اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 10:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السياحة والآثار: أكثر من 60 دولة ستنقل حدث موكب المومياوات السبت المقبل

الإثنين، 29 مارس 2021 08:54 م
السياحة والآثار: أكثر من 60 دولة ستنقل حدث موكب المومياوات السبت المقبل المومياوات
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن موكب المومياوات الملكية سيكون كله هيبة وحضارة، مضيفا أن أكثر من 60 دولة فى العالم ستنقل حدث موكب المومياوات السبت المقبل. 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن أكثر من 400 قناة حول العالم ستنقل احتفالية كأنهم ملوك حاليين تخليدا لتاريخهم، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق النيران للملوك الفرعنة كأنهم ملوك، مؤكدا ان 
 
وتابع أن يوم السبت المقبل سيرى المواطن المومياوات فى أماكنها، مضيفا أن المومياوات تكون متاحة أمام الجمهور فى قاعتها الجديدة يوم 18 إبريل، بالإضافة إلى أننا وجهنا دعوة لعدد محدود من كبار رجال الآثار فى العالم للمشاركة فى احتفالية موكب المومياوات الملكية 
 
وأوضح أنه سنضيء عمارات التحرير حتى وصول موكب المومياوات الملكية، لافتا إلى أن مئات الأشخاص شاركوا فى إعداد هذا المشهد، وتحرك المومياوات الملكية بيدأ بـ 21 طلقة تحية لفراعنة مصر العظماء.

خالد العنانى

موكب المومياوات

احمد موسى

وزارة الاثار

السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة