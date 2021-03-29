السكة الحديد تعلن تفاصيل تعديلات مواعيد القطارات فى رمضان.. الأسبوع المقبل

كتب رضا حبيشى

تعلن هيئة السكة الحديد استعداداتها لشهر رمضان وتعديلاتها فى جداول تشغيل القطارات خلال الأسبوع المقبل، وإجراءاتها خلال الشهر الكريم فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع، إنه جار الانتهاء من التعديلات فى مواعيد القطارات لإعلانها للجمهور، لافتة إلى أن التعديلات ستشمل مواعيد بعض قطارات خطوط الوجه البحرى وعلى رأسها خط القاهرة ـ الإسكندرية والعكس، حيث ستشمل تعديلات فى مواعيد عدد كبير القطارات التى تقوم قبل وبعد الإفطار.

وأضافت المصادر أنه لن يتم إجراء تعديلات فى مواعيد قطارات خطوط الصعيد طوال شهر رمضان كون أن رحلاتها طويلة بالأساس ويصعب إجراء تعديلات تتماشى مع مواعيد الإفطار، حيث سيضطر ركابها للإفطار بالقطارات، مع رفع درجة الطوارئ لمواجهة أى أعطال خصوصا أثناء الإفطار والتشديد على استمرار تشغيلها القطارات وانتظام طوال اليوم كما معتاد باقى الأيام.

وأوضحت المصادر أنه لن يتم توزيع وجبات على العاملين الذين تضطرهم ظروف علمهم للإفطار بمواقع العمل مثل سائقى القطارات والكمسارية ونظّار المحطات ومراقبى الحركة والأبراج، حيث سيتم الإكفاء بمنهم مقابل مادى عن الأيام التى سيفطرون فيها بمواقع عملهم.