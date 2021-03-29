السجن 15 سنه للمتهم بالشروع فى قتل طالب بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها اليوم بمعاقبة "متهم" بالشروع فى قتل طالب على إثر مشادة كلامية بينهما فى مركز فاقوس، بالسجن لمدة 15 عاما. صدر الحكم برئاسة رئيس المحكمة المستشار أحمد محمد الشهاوى، وعضوية المستشارين على أحمد رجب ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكرى ومحمد إبراهيم عبد القادر.

تعود أحداث القضية رقم 31224 لسنة 2020 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة برقم 1432 لسنة 2020 ، كلى شمال الزقازيق ، حيث تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوصول المجنى عليها " عماد . م . م " 17 عاما طالب للمستشفى العام مصاب بطعنات فى البطن باستخدام سلاح "أبيض" سكين، ما أدى لإصابته بجرح طعنى نتج عنه عاهة مستديمة تمثلت فى استئصال الطحال .

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، بقيام المتهم "محمد . أ . م " عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد ، بأنه طعنه طعنتين على إثر مشادة كلامية بينهما .

وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليه بالبطن ذات طبيعة نافذة وفى مقتل ، وتحدث من الطعن بإستخدام نصل آلة حادة أيا كان نوعها وكان من الممكن أن يتوفى على إثرها ، لولا التداخل الطبى والجراحى فى حينه ، ونتج عنها عاهة مستديمة.