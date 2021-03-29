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الخارجية الأمريكية: عقد جولة حوار استراتيجى جديدة مع العراق 7 أبريل

الإثنين، 29 مارس 2021 05:50 م
الخارجية الأمريكية: عقد جولة حوار استراتيجى جديدة مع العراق 7 أبريل بلينكين
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عقد جولة حوار استراتيجى جديدة مع العراق فى السابع من أبريل، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

كان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، كشف السبت، أسلوباً تكتيكياً يستخدمه في ملاحقة بقايا عصابات «داعش» الإرهابي.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «عملية (الأسد المتأهب) التي استمرت أسبوعين وانطلقت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإشراف مباشر من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي لاستهداف بقايا عصابات «داعش» الإرهابية في سلسلة جبال مخمور جنوبي الموصل، شهدت استخدام أسلوب تكتيكي جديد يتبع لأول مرة من قبل قوات الجهاز».

 

 


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الخارجيه الامريكيه

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