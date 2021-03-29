الجيش الليبى ينفذ التمرين التعبوى للواء 106 بحضور المشير حفتر

كتب : أحمد جمعة

اختتم التمرين التعبوي على مستوي كتيبة دبابات للواء 106 مجحفل التابع للجيش الليبى، بحضور القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، بحضور اليوم الختامي رؤساء أركان القوات المسلحة الليبية وبعض رؤساء الهيئات ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وعدداً من ضباط وأمري الوحدات المستقلة.

وقال اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى، في بيان صحفى، إن الكتيبة نفذت تمرين تعبوي يحاكي القيام بالهجوم من الحركة لصد هجوم معادي على منطقة افتراضية وشاركت في التمرين مقاتلات السلاح الجوي الليبي ووحدات الدفاع الجوي وفصائل من قوات الصاعقة والمظلات التي قامت بالإنزال والأبرار خلف خطوط العدو للقيام بأعمال تدمير أهداف مختارة لضرب القوة المعادية في مقرات القيادة والسيطرة.

ووجه المشير حفتر التحية للضباط وضباط الصف والجنود المشاركين في التمرين على نجاح الوحدات في تنفيذ المهام والواجبات التي اعتمدت في الخطة التعبوية العامة للتمرين، مؤكدا على ضرورة رفع المستوى القتالي للتمارين التعبوية من كتيبة إلى لواء ومن لواء إلى فرق عسكرية.