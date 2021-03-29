التموين: حجم التجارة العالمية يصل 17.8 تريليون دولار و12% تمر عبر قناة السويس

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، أن حجم التجارة العالمية يصل لـ 17.8 تريليون وأن 12% من حجم هذه التجارة يمر عبر قناة السويس مما يؤد أهمية القناة ويكشف ذلك بأن هذه المعلات تؤكد بأن وراء هذه التجارة سلاسل إمداد تتنوع ما قبل الإنتاج وما بعد الإنتاج للوصول الى المستهلك .

وهنأ الدكتور إبراهيم عشماوى خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال على قناة المحور المصريين والقيادة السياسية على نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، لافتا أن إجمالى الناتج المحلى العام الماضى قارب من 6 تريليون جنيه وقطاع التجارة الداخلية يساهم بخمس إجمالى الناتج المحلى، بقيمة تقرب من 1.2 ترليون جنيه.

وأضاف "عشماوي " أن عدد العاملين يصل إلى 30 مليون فى القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأيضا فى القطاع غير الرسمى كما أن قطاع التجارة يمثل 30 % من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يقرب من 10 مليون فرصة عمل، مشيرا إلى أنه على مدار الأربعة سنوات الماضية شهد قطاع التجارة الداخلية طفرة كبيرة ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بشأن تطوير منظومة التجارة ،وأن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الامداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواق جملة وبورصة للسع وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث نجح فى جذب استثمارات تقدر بأكثر من 50 مليار جنيه لإنشاء العديد من المشروعات تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافظات المختلفة.