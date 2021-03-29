"الأعلى للإعلام" يعلن تفاصيل الاستراتيجية الإعلامية لدعم رؤية التنمية 2030

كتب محمد السيد

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، عن استراتيجية إعلامية تتفق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030، لتحقيق الأهداف التنموية بما يتماشى مع البرامج الزمنية للدولة.

وضم التقرير السنوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعداد البرامج والسياسات التى تعمل على رفع درجات الوعى المصرى من خلال الاستخدام الأمثل للبرامج سواء على الشاشات أو الإذاعة أو الإعلام المقروء والإلكترونى بما يحقق حائط صد لكافة الحروب التى تواجه المجتمع وأهمها الشائعات التى قطعت الحكومة شوطا كبيرا فى مواجهتها.

ولفت التقرير إلى أن العمل على تقديم إعلام هادف بالدرجة الأولى يحقق طموحات الدولة ويدفع المواطن للمشاركة فى أعباء التنمية من خلال الشفافية فى شرح التحديات التي تمر بها البلاد لمواجهة الإعلام المعادى، ومحاولات التشكيك في أهداف الدولة التنموية حتى يقوم المواطن بنفسه بالدفاع عن خطط التنمية التى تخدم حياته بالدرجة الأولى، وخاصة في المشروعات التى يتحمل فيها أعباء مثل التصالح في مخالفات البناء وغيرها، حيث لعبت البرامج التوعوية التى شرحت هذه المشكلات من أسباب تفهم وتقبل المواطن للأثار السلبية لها، مما يوجب الاعتماد عليها في المشكلات المشابهة.