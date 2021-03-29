اعرف سر نجاح العملات المشفرة فى بعض دول أمريكا اللاتينية وليس فى بلدان أخرى

فاطمة شوقى

تعتبر أمريكا اللاتينية محورا لصناعة العملات المشفرة بأكملها، فبسبب السياسات النقدية الفاشلة، والعديد من القضايا الاجتماعية توجهت الأنظار إلى العملات المشفرة للوصول إلى أصول ملاذ آمن أكثر استقرارا، ولكن ليس فى جميع دول أمريكا اللاتينية، فهناك دول حققت فيها نجاحا.

فى منتصف عام 2020، قدم Chainalysis تقريرًا يوضح مستوى استخدام العملات المشفرة واعتمادها فى مواقع مختلفة. إلى جانب الاستطلاعات أو التصورات، سعت شركة الأبحاث إلى الحصول على بيانات على السلسلة للتحقق من صحة المعلومات الموثوقة التى أظهرت البلدان مستوى أعلى من اعتماد واستخدام هذه الأصول.

ضمن هذه الدراسة، يمكن ملاحظة أن أمريكا اللاتينية كانت ممثلة مع فنزويلا وكولومبيا فى المراكز العشرة الأولى لتبنى العملات المشفرة، بينما احتلت بيرو المرتبة 18.

وبالمثل، فإن تأكيد البيانات بخلاف تلك التى أثيرت من قبل شركة الأبحاث، تعكس البيانات المستوى العالى من اعتماد العملات المشفرة داخل الدولة، على الرغم من وجود تباين معين ينعكس أيضًا فى القبول المذكور.

مع بيانات من Useful Tulips، يمكن ملاحظة أن فنزويلا، مع أكثر من 500 مليون دولار تم حشدها داخل منصات مثل بيتكوين وباكسفل LocalBitcoins وPaxful فى العامين الماضيين، هى الدولة التى لديها أكبر حجم فى المنطقة. وتحتل كولومبيا، التى ساهمت بمبلغ يزيد عن 300 مليون دولار فى نفس الفترة الزمنية، المركز الثانى، بينما احتلت بيرو 91 مليون دولار والأرجنتين 43 مليونا فى المركزين الثالث والرابع على التوالي.

عندما يتم تحديد البيانات فى LocalBitcoins.com موقع بيتكوين، يمكن ملاحظة أنه مع 16.96% من الزيارات التى تم إنشاؤها، تحتل فنزويلا المرتبة الأولى، بينما كولومبيا تحتل المرتبة الثانية بنسبة 10.68%. تظهر الأرجنتين أيضًا فى المراكز الخمسة الأولى، وتحتل المرتبة الرابعة بنسبة 4.24% من الزيارات إلى البوابة.

تشير البيانات الواردة من باكسفل Paxful، وهى سوق أخرى عالية الحجم فى جميع أنحاء العالم، إلى ظهور كولومبيا ضمن المراكز الخمسة الأولى، مما يجعلها فى المركز الرابع بنسبة 4.95% من زيارات البوابة فى الشهر الماضي.

تشير البيانات الواردة من LocalCryptos وHodlHodl، وهما زوجان من أسواق العملات المشفرة التى كان لها أيضًا حركة فى المنطقة، إلى أن فنزويلا وكولومبيا والأرجنتين من بين البلدان التى تساهم بأكبر عدد من الزيارات داخل بواباتها.

لماذا توجد مثل هذه المستويات المتباينة من استخدام العملات المشفرة؟



كولومبيا وفنزويلا فى القمة

فى هذه النقاط على وجه الخصوص، ذكر ارلى لاثانو، المعروف فى مجتمع العملة المشفرة باسم "Vakano" والرئيس التنفيذى لشركة Panda Exchange، أن كولومبيا وفنزويلا هما الدولتان الرائدتان فى المنطقة فى استخدام العملات المشفرة، وحتى بفضلهما، تتمتع العملات المشفرة وصلت إلى أفواه الكثيرين فى جميع أنحاء العالم.

من خلال تسليط الضوء على رأيه فى كلا البلدين، سلط الضوء على أن فنزويلا كانت أول دولة "تحدثت عن التنظيم وجلبت العملات المشفرة إلى إطار قانوني"، بينما فى حالة كولومبيا، يمكن ملاحظة أنها تتخذ خطوة إلى الأمام فى قضية وضع الحماية. لاختبار العمليات بالعملات المشفرة، وضع الحماية الذى تشارك فيه Panda Exchange، وفقًا لوزانو.

من وجهة نظر فنزويلا، يعتقد ماتياس برات، رئيس بورصة Dsdaq لأمريكا اللاتينية، أنه بعيدًا عن التنظيم فى هذا المجال.

المشكلات التضخمية و"عدم الوصول إلى العملة الصعبة"، مما دفع المستخدمين إلى اعتبار العملات المشفرة "ملاذًا من الاستهلاك". كل هذا أدى، حسب رؤية برات، إلى خلق اقتصاد "ينطلق أكثر فأكثر من البوليفار".

تم تقديم رؤية أخرى للسوق الفنزويلى من قبل إرنستو كونتريراس، رئيس تطوير الأعمال فى مجموعة داش كور، الذى أوضح أن ما يُرى فى هذا السوق هو اعتماد العملات المشفرة كنظام نقدي.

الأرجنتين مجتمع متنام

خارج كولومبيا وفنزويلا، يحتل السوق الأرجنتينى أيضًا مكانًا داخل النظام البيئى للعملات المشفرة فى أمريكا اللاتينية، وفى الآونة الأخيرة أصبح له أهمية متزايدة.